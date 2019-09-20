Политика Президент Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде

2019-09-20 14:46 135

Президент Владимир Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде. Об этом говорится на странице закона на сайте парламента.

Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования в газете "Голос Украины".

Устанавливается, что со дня вступления в силу этого закона в делах, которые расследовали НАБУ и САП, другие следственные судьи прекращают принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции - обвинительные акты. Вместо этого такие ходатайства и обвинительные акты представляют ВАСУ.

Суды апелляционной инстанции прекращают принимать апелляционные жалобы в этих же делах; исключение - апелляционная палата ВАСУ. Закон не предусматривает изменений в статьи УПК о предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, в июне 2018 года в Украине вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде, а также формальный закон о создании Антикоррупционного суда.

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