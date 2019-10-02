Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине прекратятся дожди, потеплеет до +25°C

2019-10-02 12:44 219

Сегодня, 2 октября, по всей территории Украины будет сухо и солнечно. Максимальная температура воздуха составит +25.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, на западе ожидается +21...+25 днем и +7...+10 ночью. На севере ожидается днем +19...+22, а ночью +6...+9. В восточных областях будет +18...+23 днем и +6...+9 ночью. На юге прогнозируют +21...+24 днем и +8...+13 ночью. В центре страны столбик термометра поднимется до +20...+23, а ночью +6...+10.

В столице сегодня солнечно и без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +22.

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Украина

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине прекратятся дожди, потеплеет до +25°C 2019-10-02 12:44 219
Что сейчас реально происходит в зоне ООС на Донбассе - свежие данные штаба 2019-10-02 11:15 351
Рада рассмотрит бюджет-2020 в первом чтении 18 октября 2019-10-02 08:12 693
В платежках за коммуналку перестанут учитывать субсидии: нововведение с 1 октября 2019-10-01 22:00 2733

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