Украина КАРТА Сегодня будет холодно и дождливо - прогноз погоды на пятницу, 4 октября

2019-10-04 11:42 162

Сегодня в Украине ожидается настоящая осенняя погода с ветром, дождем, грозами и слякотью. 4 октября, ожидаются дожди почти по всей территории страны, за исключением западных областей - там будет солнечно. Максимальная температура воздуха днем составит +25. К ночи столбики термометров упадут до +3...+5.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных регионах воздух прогнеется до +10...+15 днем и +3...+7 ночью.

На севере ожидается днем +11...+16, а ночью +9...+12. В восточных областях будет +22...+25 днем и +8...+13 ночью. На юге прогнозируют +15...+24 днем и +12...+16 ночью. В центре страны столбик термометра поднимется до +11...+21 днем, а ночью +8...+13.

В Киеве сегодня также дождливо. Термометры днем покажут около +13.

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