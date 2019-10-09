Украина КАРТА Погода сегодня: днем ожидаются дожди, а ночью приморозит до -3°C

2019-10-09 12:16 150

Сегодня, 9 октября, днем на западе и севере Украины пройдут дожди, а ночью на востоке и в центральных областях ожидаются заморозки.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, в западных областях днем температура поднимется до +18 градусов, однако ночью упадет до +3…6. В северных и центральных областях без осадков, дневная температура до +7…12 градусов, ночью термометр покажет +2…5. На востоке страны ожидается солнечная погода, температура днем до +7…13, ночью столбик опустится до -1…-3. В южных областях температура днем составит +16…18 градусов, ночью температура опустится до -3…+6.

В Киеве сегодня дневная температура поднимется до +12, но ожидаются дожди. Ночью в столице похолодает до +3...5.

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