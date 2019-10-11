Украина КАРТА Пока Зеленский отвечал на вопросы, на Донбассе погиб украинский солдат

2019-10-11 11:12 204

Пока президент Украины 14 часов к ряду отвечал на вопросы журанлистов в Киеве, на Донбассе произошло новое обострение. Так, за сутки сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.

Как сообщает штаб ООС, секторе оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 20 обстрелов: девять раз недалеко от Водяного, вблизи Авдеевки, Пищевика, дважды возле Новотроицкого и Павлополя, вблизи Марьинки и Новоселовки Второй.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел пять обстрелов: около Крымского, вблизи Хутора Вольного, Луганского, Шумов и Катериновки.

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