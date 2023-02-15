В Луганской области в направлении Белогоровки и в Кременском направлении наблюдается обострение. Оккупационные войска ведут атаки волнами при поддержке авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Мы видим, что идет обострение достаточно мощное, особенно в направлении Белогоровки и на Кременском направлении. Многие обстрелы, враг уже подключает авиацию. Атаки постоянно идут "волнами" с разных сторон", - рассказал Гайдай.
В свою очередь он опроверг информацию о том, что якобы украинские силы оттеснили россиян за границу админграницы Луганской области вплоть до Донецкой.
"Это не соответствует действительности, наши бойцы продолжают держать оборону", - отметил Гайдай.
Напомним, недавно сообщалось, что РФ использует тяжелую технику под Кременной и пытается прорвать оборону ВСУ.
Ранее в ОВА предупреждали, что в Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки оккупантов.