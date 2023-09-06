ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский посетил украинских защитников, которые воюют на Бахмутском направлении

2023-09-06 10:29

В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Президент побывал в расположении 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Глава государства встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, командующим оперативно-стратегической группировкой войск Хортица Александром Сырским и заслушал доклады об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТГ Лиман и ОТГ Соледар.

Зеленский обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений. В частности, речь шла об обеспечении артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационным транспортом и средствами РЭБ.

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