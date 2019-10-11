Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине потеплеет до +20, но местами задождит

2019-10-11 11:42 207

Сегодня  дожди ожидаются только в некоторых районах востока и юга Украины. Однако холодно не будет, максимальная температура днем достигнет отметки в  +20 градусов.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, на западе и севере страны синоптики прогнозируют солнечную погоду, дневная температура поднимется до +15…17 градусов, а ночью составит +5…7.

В центральных областях температура днем повысится до +14…16, ночью столбик покажет +5…7 градусов. В южных и восточных областях ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +18…20 градусов, а ночью до +9…11.

В столице днем ожидается теплая погода, температура поднимется  до +17 градусов, однако ночью будет свежо, столбики термометров опустятся до +6.

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