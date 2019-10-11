Детали 26 жовтня у МЦКМ «Жовтневий палац» відбудеться грандіозний Вечір мюзиклу від Національної оперети

2019-10-11 17:58 93

За що ми любимо мюзикли?.. За позитив, актуальність, пластичність, можливість у витончену форму вкласти серйозний зміст. Жанр, який народився на початку ХХ століття на підмостках Нью-Йорка зі сплаву вар’єте, балету і драматичних інтермедій, сьогодні вважається одним із найулюбленіших публікою у всьому світі.

Мюзикл – жанр надзвичайно сучасний і у той же час з багатою, сторічною історією; легкий для сприйняття, але неймовірно складний для виконання; побудований на світових шедеврах літературної класики і зрозумілий кожному; популярний і водночас такий невідомий, адже багато творів цього жанру ще не дійшли до української сцени.

У «Вечорі мюзиклу» від Національної оперети, що відбудеться 26 жовтня, глядач побачить сучасну інтерпретацію вже відомих шедеврів жанру і водночас познайомиться з багатьма прем’єрними номерами - у тому числі з бродвейських мюзиклів (адже Національна оперета – єдиний в Україні театр, який має офіційну ліцензію від Нью-Йорка на право постановок бродвейських перлин!). Здивують і порадують номери з мюзиклів «Привид опери» Е. Л. Уеббера, «Аладдін» А. Менкена, «Хелло, Доллі» Дж. Хемана, «Чикаго» Дж. Кандера та інші.

На глядачів чекає тонка драматична гра акторів, вишуканий спів, оригінальна хореографія, складні акробатичні трюки, видовищність багатошарового сценічного оформлення з мультиекранним освітленням, сучасні світлові та звукові спецефекти.

У цей вечір буде представлена яскрава шоу-програма від колективу, який, за словами відомого композитора і автора численних мюзиклів О. Н. Колкера, є нічим іншим, як Театром Майбутнього: «Украинцы должны гордиться, что в их стране есть такой великий театр, с такой замечательной, профессиональной, современно мыслящей труппой!»

Де: МЦКМ «Жовтневий палац»

Коли: 26 жовтня (субота)

Тривалість: 19:00 - 22:00

Квитки тут: http://operetta.com.ua/event/vechir-myuziklu-2/

Замовлення по тел..: (050) 719-73-90, (063) 674-43-34