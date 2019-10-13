Политика Пристайко рассказал о последствиях скандального разговора Зеленского с Трампом

2019-10-13 13:00 168

 

После обнародования текста скандального телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в общении с западными партнерами нашей страны появилась некая напряженность. Однако в радикальные формы она не вылилась.

Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию Укринформ.
Он отметил, что «со стороны западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая». Все-таки определенное напряжение чувствуется, констатировал Пристайко.

Но он считает, что главы европейских стран на самом деле не такие “тонкокожие”, как питаются демонстрировать.

“Я давно работаю в дипломатии, и, откровенно говоря, не очень верю, что лидеры стран такие тонкокожие. Скорее, здесь имеет место некоторая наигранность и определенное желание использовать этот момент”, – отметил он.

Также министр добавил, что в связи с обнародованием разговора между Трампом и Зеленским дипломатия столкнулась с абсолютно новой реальностью. По его мнению, она «дикая, но надо к ней адаптироваться».

«Мы давно шутили с коллегами, что наша профессия вымирает, потому что лидеры стали общаться между собой напрямую. Но даже мы не думали, что так быстро детали их общения станут известны широкой общественности», – заметил Пристайко.

Он добавил, что в связи с этим, лидеры стран задумались, как разговаривать с Трампом и между собой.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонной беседы, которая состоялась между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом два месяца ранее. В ней американский президент якобы давил на Зеленского, и требовал возобновить расследование по делу газовой компании Burisma, к которой причастен сын Джо Байдена, главного конкурента Дональда Трампа на президентских выборах.

Также в разговоре лидеры стран упомянули Германию и Францию, и Трамп отметил, что они недостаточно помогают Украине, а Зеленский согласился с этим высказыванием лидера США.

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