Украина КАРТА Тепло, сухо и солнечно - синоптики прогнозирует продолжение "бабьего лета"

2019-10-15 12:15 192

Сегодня, 15 октября, в Украине будет тепло и без осадков. Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, на севере днем температура воздуха повысится до 19...23 градусов тепла, ночью до 8...10.

В западных областях днем термометры покажут 19...24,  ночью температура упадет до 5...9. На востоке синоптики днем прогнозируют 20...23, а ночью 7...10. На территории южных областей днем ожидается 20...22,  ночью 11...13. В центральной части страны днем будет 18...20 градусов тепла, ночью 8...10.

В Киеве сегодня осадков не будет, днем воздух прогреется до 21...23, к ночи похолодает до 8...10.

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