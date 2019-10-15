Украина КАРТА Тепло, сухо и солнечно - синоптики прогнозирует продолжение "бабьего лета"

2019-10-15 12:15 192

Сегодня, 15 октября, в Украине будет тепло и без осадков. Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, на севере днем температура воздуха повысится до 19...23 градусов тепла, ночью до 8...10.

В западных областях днем термометры покажут 19...24, ночью температура упадет до 5...9. На востоке синоптики днем прогнозируют 20...23, а ночью 7...10. На территории южных областей днем ожидается 20...22, ночью 11...13. В центральной части страны днем будет 18...20 градусов тепла, ночью 8...10.

В Киеве сегодня осадков не будет, днем воздух прогреется до 21...23, к ночи похолодает до 8...10.