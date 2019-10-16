Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине будет солнечно и тепло до +22°C

2019-10-16 12:44 171

Сегодня, 16 октября,синоптики прогнозируют  теплую погоду практически по всей территории Украины. Максимальная температура воздуха днем до +24 градусов.

По данным Гидрометцентр, в западных областях без осадков, дневная температура воздуха 18-24 градуса тепла. На востоке страны осадков также не предвидится, днем столбики термометров прогреются до +22 градусов. Аналогичная погода ожидается и в центральном регионе страны. На юге страны также без осадков, температура воздуха днем +19...+23 градуса.

В северных областях ожидается сухая и теплая погода, дневная температура воздуха 19-22 градуса тепла. В Киеве сегодня также осадков не будет, температура днем поднимется до +22.

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