Спорт Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров на бой

2019-10-16 22:00 135

 

В ночь с 18 на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии (США) украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик встретится в объединительном чемпионском бою с россиянином Артуром Бетербиевым.

Фаворитом боя по версии букмекеров является украинец. На победу Гвоздика предлагается коэффициент 1,55. Успех Бетербиева оценивается котировкой 2,35. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 26,00.

Напомним, что на кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, которым владеет Гвоздик, и IBF, принадлежащим Бетербиеву.

На профессиональном ринге 32-летний Гвоздик провел 17 боев и все из них выиграл (14 - нокаутом).

34-летний Бетербиев выиграл все 14 своих поединков в профессионалах (14 - нокаутом).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

МВФ пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины

2019-10-15 21:00 528

В США прогнозируют значительное снижение цен на нефть в ближайший месяц

2019-10-10 09:12 786

В Кабмине озвучили прогноз по гривне

2019-10-08 17:30 1029

НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны

2019-10-06 13:30 1287

Еще новости в разделе "Спорт"

Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров на бой

2019-10-16 22:00 135

Александр УСИК: «Я бы предпочел бой с Джошуа»

2019-10-15 22:00 579

Победа над Португалией - результат трехлетней работы, - главный тренер сборной Андрей Шевченко

2019-10-15 10:41 432

фото Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

2019-10-14 23:44 618
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров на бой 2019-10-16 22:00 135
Александр УСИК: «Я бы предпочел бой с Джошуа» 2019-10-15 22:00 579
Победа над Португалией - результат трехлетней работы, - главный тренер сборной Андрей Шевченко 2019-10-15 10:41 432
фото Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020 2019-10-14 23:44 618

Лента

22:00 Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров на бой
21:30 Перепись населения: стало известно, о чем будут спрашивать украинцев
21:00 В американском Конгрессе решили перенести голосование по импичменту Трампа
20:34 Журналист Евгений Плинский выразился в духе ”русского мира”
20:30 В ноябре Украину накроют три мощные магнитные бури
20:25 Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи
20:00 Правительство приняло законопроект об общежитиях
19:55 Врач рассказала, какие симптомы и осложнения у гриппа
19:30 НАБУ возбудило дело в отношении Луценко
19:25 "Журналист" Евгений Плинский – зачем делить Украину?