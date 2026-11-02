Спорт Промоутер екс-чемпіона світу Тайсона Ф’юрі впевнений, що його підопічний завершить поєдинок нокаутом

2026-11-02 12:37

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, висловив свої очікування стосовно майбутнього бою з Ентоні Джошуа.

Представник британського боксера впевнений, що його підопічний розуміє, як можна здобути перемогу і завершити поєдинок достроково.

"Стилі роблять бої. Я вірив у це так само, як вірив у Даніеля Дюбуа, коли він бився з Джошуа, що він його нокаутує і переможе. Думаю, Тайсон зробить те саме.

Я просто відчуваю, що Тайсон знає, як з ним впоратися, на мою думку. Можливо, я помиляюся. Єдине, що ми всі знаємо про Ентоні, це те, що він може дуже сильно вдарити. Коли він завдає удари, він стає дуже вразливим, а Тайсон чудово вміє контратакувати.

Думаю, обидва будуть трохи повільнішими, ніж раніше. Це буде дуже захопливо, поки триватиме", - зазначив Воррен у коментарі Sky Sports Boxing.

Поєдинок Ф’юрі проти Джошуа відбудеться 11 грудня на арені Principality Stadium у Кардіффі, Уельс, і на кону буде титул WBA Super.

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