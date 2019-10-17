Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет тепло и солнечно, ночью температура упадет

2019-10-17 11:43 189

Сегодня в Украине ожидается сухая и теплая погода, днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, в западных областях без осадков, дневная температура воздуха 19-23 градуса тепла. На востоке страны также без осадков, днем столбики термометров прогреются до +21 градуса. На юге страны и в центре также без осадков, температура воздуха днем +17...+22 градуса.В северных областях ожидается сухая и теплая погода, дневная температура воздуха +19...+22 градуса тепла.

В Киеве сегодня осадков не будет, температура днем подниемтся до +21. К ночи похолодает до +8...+10.