Политика фото Упал почти во двор: подробности гибели Кутового

2019-10-21 20:00 225

 

Место падения вертолета сейчас оцепили полицейские. Завтра ожидается приезда экспертов из Киева.

Вертолет с экс-министром аграрной промышленности Тарасом Кутовым упал и разбился на территории частного домовладения. Об этом заявил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин в комментарии Униан.

"Все произошло в селе Тарасенковое Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - сказал Замахин.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета погиб экс-министр Кутовой. Спасатели сообщили о крушении малого вертолета в Полтавской области, которым, по данным СМИ, управлял экс-министр.

Напомним, 4 октября под Львовом аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Погибли пять человек и еще трое пострадали.

 

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