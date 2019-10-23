Украина КАРТА На Донбассе бьют снайперы и запрещенные минометы, у ВСУ снова потери

2019-10-23 10:41 108

За минувшие сутки террористы Донбасса 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

По данным штаба ООС, противник открывал огонь из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и использовал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Зафиксирован также прицельный огонь снайперов.

Обстрелы велись вблизи Павлополя, Новотроицкого, Новоселовки Второй, Водяного, Пищевика, Красногоровки, Марьинки, Золотого, Зайцевого и других населенных пунктов.

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Украина

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