ВОЙНА В Украине Запорожская АЭС оказалась на грани полного блэкаута из-за обстрела рф: что известно

2024-11-16 08:30

 

Сообщается, что россияне обесточили одну из двух линий питания станции.

Российские войска во время очередного обстрела повредили одну из высоковольтных линий, питающих оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В настоящее время питание ЗАЭС осуществляется резервной линией, сообщили в "Укренерго".

"Место повреждения основной линии питания уже установлено. Ремонтные бригады "Укрэнерго" осуществляют аварийно-восстановительные работы. Спасибо коллегам-ремонтникам за работу в условиях высокого риска для жизни", - говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики Украины заявили, что ЗАЭС оказалась "на грани блэкаута". Там отметили, что из-за обстрела обесточена одна из двух линий питания станции.

"АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. В случае отключения и этой линии на Запорожской станции произойдет очередной полный блэкаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и чревато возникновением аварии", - предупредили в Минэнерго.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, специалисты министерства уже начали работы по возобновлению линии питания АЭС:

"Такие действия страны-агрессора создают угрозу радиационной безопасности всего региона. Только возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС может обеспечить ее безопасную эксплуатацию".

 

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