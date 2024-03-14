ВОЙНА В Украине Массированный удар по Харьковщине - куда в этот раз метил враг

2024-03-14 11:34

В ночь на четверг рашисты ударили по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковщины. Об этом 14 марта сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Facebook.

"Сегодня ночью враг осуществлял массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области. На части продолжаются восстановительные работы. Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Ивановка, Берестово, Гранов, Стрелеча, Борисовка, Волчанские Хутора и т.д. Авиаудары враг наносил по н. п. Волчанск", - написал он.

Накануне россияне из артиллерии обстреляли Волчанские Хутора Чугуевского района, повреждены два частных дома и два автомобиля. По Вильче Чугуевского района ударили БПЛА.

В городе Волчанск в результате массированных обстрелов повреждены 11 магазинов, 3 частных дома, 5 многоквартирных домов.

В Купянске и селе Куриловка Купянского района зафиксировано по два обстрела, повреждены частные дома.

За сутки из Купянщины были эвакуированы 16 детей с семьями. В общей сложности эвакуированы из двух общин 89 детей: Ольховатской - 30; Великобурлукской - 59.

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Массированный удар по Харьковщине - куда в этот раз метил враг 2024-03-14 11:34