Спорт Бывшие "киевляне" Хачериди и Милевский стали одноклубниками в Беларуси

2019-10-24 11:16 51

Знаковый экс-защитник киевского гранда Евгений Хачериди теперь будет играть в одной команде вместе с другим бывшим динамовцем Милевским.

Евгений официально перешел в Динамо-Брест, подписал контракт с клубом до конца 2021 года. Соглашение между сторонами начнет действовать с 1 января 2020 года. Финансовые детали контракта не разглашаются.

Напомним, Хачериди находился без клуба с июля этого года, когда он покинул греческий ПАОК на правах свободного агента. Ранее 32-летний игрок также выступал в составе таких клубов, как Олком, Волынь и Динамо Киев.

В футболке сборной Украины защитник отыграл 51 матч и забил 3 гола.

В составе Динамо-Брест Хачериди будет выступать вместе с такими украинскими игроками, как Александр Нойок, Артем Милевский и Алексей Хобленко.