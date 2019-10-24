Спорт Бывшие "киевляне" Хачериди и Милевский стали одноклубниками в Беларуси

2019-10-24 11:16 51

Знаковый экс-защитник киевского гранда Евгений Хачериди теперь будет играть в одной команде вместе с другим бывшим динамовцем Милевским.

Евгений официально перешел в Динамо-Брест, подписал контракт с клубом до конца 2021 года. Соглашение между сторонами начнет действовать с 1 января 2020 года. Финансовые детали контракта не разглашаются.

Напомним, Хачериди находился без клуба с июля этого года, когда он покинул греческий ПАОК на правах свободного агента. Ранее 32-летний игрок также выступал в составе таких клубов, как Олком, Волынь и Динамо Киев.

В футболке сборной Украины защитник отыграл 51 матч и забил 3 гола.

В составе Динамо-Брест Хачериди будет выступать вместе с такими украинскими игроками, как Александр Нойок, Артем Милевский и Алексей Хобленко.

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Шахтер — Динамо Загреб. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов 2019-10-22 19:00 444
Усика напугали расправой в России: «Ждет то же, что и Гвоздика» 2019-10-21 18:30 1755
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