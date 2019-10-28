Украина КАРТА Осенняя погода: Бабье лето в Украине сменится дождями и туманами

2019-10-28 11:13 177

Сегодня в западных областях страны пройдут дожди, температура местами до +18 градусов.

Как указано в свежем прогнозе синоптиков, на западе днем будет дождливо, столбик термометра поднимется максимум до 15 тепла.

На остальной части территории страны без осадков. Температура на востоке составит 13...17 градусов с отметкой "плюс". В северных и центральных регионах переменно-облачная погода, температура днем от +11 до +15 градусов.

На юге страны столбики термометров опустятся до +14 градусов. В Киеве на начало недели осадки не прогнозируются, температура будет держаться в пределах  11 - 13 градусов тепла.

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