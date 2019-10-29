Украина КАРТА Прогноз погоды: В Украину идут осенние дожди, заметно похолодает

2019-10-29 10:43 219

Сегодня на большей части Украины заметно похолодает, ожидаются кратковременные дожди.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе днем будет прохладно, термометры покажут +6...+10, ночью температура орпустится до +3. На Юге Украины днем ожидается 11...15 градусов тепла, ночью - +6...+9. На севере температура понизится до +6…8 днем и +2…5 ночью. На востоке температура сохранится на отметке +10…13 градусов тепла, ночью - +4…7. В центре дневная температура составит порядка +10, ночная до +6.

В Киеве синоптики прогнозируют ясную погоду, но днем пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха понизится до +7, а ночью и вовсе упадет до +3.