Украина КАРТА МИД Украины озвучил условия начала отвода сил в районе Петровского

2019-10-31 09:12 189

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что разведение сил в Петровском произойдет при соблюдении режима прекращения огня.

"Сегодня Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское (если там будет режим прекращения огня). Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Один последний толчок, чтобы устроить саммит в "нормандском формате" в ноябре", - написал Пристайко в своемTwitter.

Напомним, ранее в Минске согласовали дату отвода сил в Петровском. Саму дату переговорщики не называют, но уже говорят о предпосылках для встречи нормандской четверки. Отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах. В штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели. В свою очередь добровольцы заявили, что остаются в Золотом, по их утверждению, "для защиты местных жителей".