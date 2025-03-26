Политика В Киев впервые за время войны прибыл с визитом министр иностранных дел Норвегии

2025-03-26 12:30

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр труда и интеграции Тонье Бренна прибыли с визитом в Киев.

"Сегодня я в Украине со своей коллегой, министром труда и интеграции Тонье Бренна. Мы здесь, чтобы выразить непоколебимую поддержку и долгосрочное партнерство Норвегии с народом Украины в критический момент", - написал глава МИД в соцсети X.

Эйде уже посещал Украину, для министра труда и интеграции это первый визит в Киев во время полномасштабной войны. Министры встретятся с украинскими коллегами, а также посмотрят на результаты помощи Норвегии.

"Но не в последнюю очередь мы рассмотрим, как мы можем внести вклад в переговоры, которые проходят в Саудовской Аравии", - сказал министр иностранных дел Норвегии в интервью NRK перед визитом в Украину.

Он отметил, что Норвегия может дать Украине советы, как вести себя на переговорах.

"Сейчас в Европе ведется большая работа по возможному вкладу в мониторинг возможного соглашения. Я редко видел такую активность вокруг Украины в Европе, какую мы видим сейчас", - добавил Эйде.