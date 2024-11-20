Политика Главы МИД "Большой пятерки" ЕС и Великобритании обсудили усиление помощи Украине

2024-11-20 08:24

В Варшаве прошла встреча министров иностранных дел "Большой пятерки" ЕС и Великобритании. Основное внимание - помощь Украине, трансатлантическое сотрудничество и усиление обороноспособности Европы. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире RMF.FM.

В ходе встречи министров, к которым присоединилась будущая верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, обсудили геополитическая ситуация в Европе, помощь Украине, вопросы обороноспособности и трансатлантическое сотрудничество.

Сикорский отметил, что лидеры поднимали "важнейшие вопросы".

"То есть, во-первых, готовы ли крупнейшие страны ЕС найти средства, чтобы купить больше боеприпасов, инвестировать в украинский оборонный сектор, прислать Украине больше боевых средств, чтобы она укрепила свои переговорные позиции в следующем году, когда российская экономика начнет распадаться", - акцентировал польский министр.

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