Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: В Украине будет солнечно, потеплеет до +21°C

2019-11-08 20:33 174

Как сообщает Гидрометцентр, в Украине в ближайший уикенд сохранится теплая и преимущественно солнечная погода. Лишь на западе в воскресенье ожидаются кратковременные дожди.

В субботу, 9 ноября, на всей территории Украины переменная облачность без осадков. На юге столбик термометра может подняться до +21 днем, а ночью опустится +10…+14. В северных областях до +16 днем и +6…+10 ночью. На западе Украины до +18 тепла, ночью +6…8. В центре ожидается +17…+20 днем, а ночью +8…+10. В восточных областях днем +14…+17, а ночью +5…+8.

В воскресенье, 10 ноября, на большей территории Украины сохранится переменная облачность. Лишь в западном регионе ожидаются небольшие дожди. Немного похолодает – днем +12…+15, а ночью +6…+8. На севере днем до +16 градусов тепла, ночью +6…+10. В центральных областях дневная температура воздуха +15…+17, ночью +8...+10. В южных областях температура воздуха днем до +18, ночью +8…14. На востоке днем ожидается +12…+15, а ночью +5…+8.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Встречайте 14 ноября в Киеве грандиозное шоу «ИГРА ПРЕСТОЛОВ: Все сезоны. Grand Final»

2019-11-08 18:36 213

В ближайшее время Эрдоган прилетит в Киев к Зеленскому

2019-11-08 13:42 288

фото Украина и США подписали совместный оборонный протокол

2019-11-08 13:16 402

Главного юрисконсульта НБУ поймали на вымогательстве $30 тыс за лицензию

2019-11-08 12:44 279

Еще новости в разделе "Украина"

"Наші Гроші" раскрыли детали нового игорного закона, который тайно готовят политики

2019-11-08 21:36 108

КАРТА Прогноз погоды на выходные: В Украине будет солнечно, потеплеет до +21°C

2019-11-08 20:33 174

Главного юрисконсульта НБУ поймали на вымогательстве $30 тыс за лицензию

2019-11-08 12:44 279

Сегодня начинается разведение сил на участке Богдановка-Петровское

2019-11-08 11:43 306
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

"Наші Гроші" раскрыли детали нового игорного закона, который тайно готовят политики 2019-11-08 21:36 108
КАРТА Прогноз погоды на выходные: В Украине будет солнечно, потеплеет до +21°C 2019-11-08 20:33 174
Главного юрисконсульта НБУ поймали на вымогательстве $30 тыс за лицензию 2019-11-08 12:44 279
Сегодня начинается разведение сил на участке Богдановка-Петровское 2019-11-08 11:43 306

Лента

видео 22:12 Великий и ужасный вернулся! Оззи Осборн выпустил первую песню за много лет
21:36 "Наші Гроші" раскрыли детали нового игорного закона, который тайно готовят политики
КАРТА 20:33 Прогноз погоды на выходные: В Украине будет солнечно, потеплеет до +21°C
19:30 Как поработал: Богдан за октябрь получил большую зарплату, чем Зеленский
фото 18:36 Встречайте 14 ноября в Киеве грандиозное шоу «ИГРА ПРЕСТОЛОВ: Все сезоны. Grand Final»
18:32 В Конгрессе США раскрыли всю правду о порохоботах в Соцсетях
17:43 В Японии во время выставки украли бриллиант ценой почти в 2 млн долларов
17:28 Гранды Италии борются за контракт с 38-летним Златаном Ибрагимовичем
16:42 В СНБО подали идею: обучать школьников военным специальностям
16:31 Страшно работать? Украинские министры уже просят приставить к ним охранников