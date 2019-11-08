Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: В Украине будет солнечно, потеплеет до +21°C

2019-11-08 20:33 174

Как сообщает Гидрометцентр, в Украине в ближайший уикенд сохранится теплая и преимущественно солнечная погода. Лишь на западе в воскресенье ожидаются кратковременные дожди.

В субботу, 9 ноября, на всей территории Украины переменная облачность без осадков. На юге столбик термометра может подняться до +21 днем, а ночью опустится +10…+14. В северных областях до +16 днем и +6…+10 ночью. На западе Украины до +18 тепла, ночью +6…8. В центре ожидается +17…+20 днем, а ночью +8…+10. В восточных областях днем +14…+17, а ночью +5…+8.

В воскресенье, 10 ноября, на большей территории Украины сохранится переменная облачность. Лишь в западном регионе ожидаются небольшие дожди. Немного похолодает – днем +12…+15, а ночью +6…+8. На севере днем до +16 градусов тепла, ночью +6…+10. В центральных областях дневная температура воздуха +15…+17, ночью +8...+10. В южных областях температура воздуха днем до +18, ночью +8…14. На востоке днем ожидается +12…+15, а ночью +5…+8.