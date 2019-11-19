Детали Корчинский: Кожний свідомий громадянин має висловити прямо в підборіддя Герусу своє ставлення за його поправки щодо імпорту з РФ

2019-11-19 11:41 147

Дії прокуратури стосовно лідера Радикальної партії Олега Ляшка за бійку з Герусом через відновлення імпорту електроенергії з РФ свідчать про те, що влада розпочала репресії проти опонентів.

Про це заявив лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський, коментуючи вручення прокуратурою підозри Олегу Ляшку за бійку з Андрієм Герусом.

"Кожний свідомий громадянин просто зобов'язаний висловити прямо в підборіддя Герусу своє ставлення до такого роду поправки. І як би ми скептично не ставилися до Ляшка, він принаймні влаштував там істерику. Те, що йому пред'явлено звинувачення, це взагалі блюзнірство, адже всім точно відомо, всі бачили, власне кажучи, що це звинувачення людини в істериці на адресу депутата. Такого не було навіть при Януковичу. Тобто, цей режим не тільки колабораціоністський, не тільки капітулянтський, цей режим ще й репресивний супроти власних громадян, тобто він небезпечний", – сказав Корчинський.

На його думку, така миттєва і жорстка реакція прокуратури на бійку Ляшка свідчить про те, що влада розпочала репресії проти опонентів.

"Це очевидні репресії. Треба називати речі своїми іменами. Це репресії. Те, що Ляшка не одразу розстріляли, а тільки висунули йому звинувачення, суті не змінює. Тобто сьогодні ці люди висувають звинувачення і будуть мучити людей у судах і на допитах. Але ж ми пам'ятаємо, що іще їхні діди розстрілювати українську інтелігенцію, українських селян. Я думаю, що і ці, скажімо, мріють про таке саме. Тобто, не треба розслаблятися, боротьба буде жорстокою", – вважає Корчинський.

Нагадаємо, 18 листопада Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку із чинним парламентарем Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" і передала до суду клопотання про обрання ексдепутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Інцидент трапився між Ляшком і Герусом 6 листопада у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль" через те, що лідер "Радикальної партії" звинуватив Геруса у відновленні імпорту російської електроенергії.

18 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", до якого глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку – дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт мав здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже вдвічі – з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився у порівнянні із середньодобовим показником за жовтень втричі – до 12 млн кВт-год/добу.

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