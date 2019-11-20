Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Министр Милованов одним махом уволил директоров более сорока госпредприятий

2019-11-20 14:46 306

Глава Минэкономразвития Тимофей Милованов уволил директоров более 40 госпредприятий. Список предприятий, которые лишились своих директоров, министр опубликовал на своей странице в Facebook. Новый менеджмент будет назначен путем конкурса.

На данный момент к таким предприятиями относятся: