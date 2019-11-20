Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Министр Милованов одним махом уволил директоров более сорока госпредприятий

2019-11-20 14:46 306

Глава Минэкономразвития Тимофей Милованов уволил директоров более 40 госпредприятий. Список предприятий, которые лишились своих директоров, министр опубликовал на своей странице в Facebook. Новый менеджмент будет назначен путем конкурса.

На данный момент к таким предприятиями относятся:

  1. ГП "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь", Харьков.
  2. ГП "Днепровский электровозостроительный завод", Днепр.
  3. ГП "Укрхимтрансаммиак".
  4. ГП спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".
  5. ПАО "Аграрный фонд".
  6. ГП "Одесский научно-исследовательский институт телевизионной техники", Одесса.
  7. ГП "Эко".
  8. ГП "УДВП Изотоп", Киев.
  9. ГП "Электронмаш", Киев.
  10. ГП "Полтавский комбинат хлебопродуктов".
  11. ГП "Львовское".
  12. Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.
  13. ГП Великолепетихский совхоз.
  14. ГП "Лубенское агроторгове предприятие".
  15. ГП "Харьковское промышленно-торговое предприятие".
  16. Украинский научно-исследовательский институт соляной промышленности.
  17. ГП "Сельскохозяйственное предприятие "Хмельницкое".
  18. ГП "Львовский производственно-технический центр стандартизации, метрологии и сертификации".
  19. Агропромышленно-торговое предприятие "Бобовище".
  20. Агроторговое предприятие совхоз-завода "Мукачевский".
  21. ГП "Производственная дирекция по ликвидации Солотвинского солерудника".
  22. ГП "Агентство по реструктуризации задолженности предприятий агропромышленного комплекса".
  23. ГП Шелкосовхоз "Шотовский".
  24. ГП "Генический солезавод".
  25. ГП "Песчанский карьер".
  26. ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов".
  27. ГП "Волынское областное сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному делу в животноводстве".
  28. Государственное научное учреждение "Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности".
  29. ГП "Днепропетровское областное предприятие по племенному делу в животноводстве "Облплемпредприятие".
  30. ГП "Мурафский карьер".
  31. ГП "Харьковский проектный институт "Промзернопроект".
  32. ГП Гайворонский завод безалкогольных напитков.
  33. Кременчугская межрайонная коконосушка "Межрайшелк".
  34. ГП "Грозинское".
  35. ГП "Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции".
  36. ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала".
  37. Государственное учреждение "Офис по продвижению экспорта Украины".
  38. ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности".
  39. Государственная организация "Национальный офис интеллектуальной собственности".
  40. ГП "Совхоз "Виноградная долина".
  41. ГП "Племрепродуктор "Степное".
  42. ГП "Племенной завод "Плоскивский".
  43. ГП "Коневодство Украины".
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