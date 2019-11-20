ПОЛНЫЙ СПИСОК Министр Милованов одним махом уволил директоров более сорока госпредприятий
2019-11-20 14:46 306
Глава Минэкономразвития Тимофей Милованов уволил директоров более 40 госпредприятий. Список предприятий, которые лишились своих директоров, министр опубликовал на своей странице в Facebook. Новый менеджмент будет назначен путем конкурса.
На данный момент к таким предприятиями относятся:
- ГП "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь", Харьков.
- ГП "Днепровский электровозостроительный завод", Днепр.
- ГП "Укрхимтрансаммиак".
- ГП спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".
- ПАО "Аграрный фонд".
- ГП "Одесский научно-исследовательский институт телевизионной техники", Одесса.
- ГП "Эко".
- ГП "УДВП Изотоп", Киев.
- ГП "Электронмаш", Киев.
- ГП "Полтавский комбинат хлебопродуктов".
- ГП "Львовское".
- Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.
- ГП Великолепетихский совхоз.
- ГП "Лубенское агроторгове предприятие".
- ГП "Харьковское промышленно-торговое предприятие".
- Украинский научно-исследовательский институт соляной промышленности.
- ГП "Сельскохозяйственное предприятие "Хмельницкое".
- ГП "Львовский производственно-технический центр стандартизации, метрологии и сертификации".
- Агропромышленно-торговое предприятие "Бобовище".
- Агроторговое предприятие совхоз-завода "Мукачевский".
- ГП "Производственная дирекция по ликвидации Солотвинского солерудника".
- ГП "Агентство по реструктуризации задолженности предприятий агропромышленного комплекса".
- ГП Шелкосовхоз "Шотовский".
- ГП "Генический солезавод".
- ГП "Песчанский карьер".
- ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов".
- ГП "Волынское областное сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному делу в животноводстве".
- Государственное научное учреждение "Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности".
- ГП "Днепропетровское областное предприятие по племенному делу в животноводстве "Облплемпредприятие".
- ГП "Мурафский карьер".
- ГП "Харьковский проектный институт "Промзернопроект".
- ГП Гайворонский завод безалкогольных напитков.
- Кременчугская межрайонная коконосушка "Межрайшелк".
- ГП "Грозинское".
- ГП "Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции".
- ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала".
- Государственное учреждение "Офис по продвижению экспорта Украины".
- ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности".
- Государственная организация "Национальный офис интеллектуальной собственности".
- ГП "Совхоз "Виноградная долина".
- ГП "Племрепродуктор "Степное".
- ГП "Племенной завод "Плоскивский".
- ГП "Коневодство Украины".