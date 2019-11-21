Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса начали бить прицельно - ранены семеро солдат ВСУ

2019-11-21 09:13 174

На Донбассе за сутки 20 ноября в результате обстрелов со стороны сепаратистов ранения получили семеро украинских военных из состава операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр ООС, украинская сторона дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым, но сепаратисты продолжали обстрелы.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - отметили в ООС.

Обстрелы велись в районе Березового, Пищевика, Талаковки, Марьинки, Пивденного, Гладосового, Новотошковского.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА На Донбассе применили запрещенное оружие, погиб украинский солдат

2019-11-15 11:44 774

КАРТА Обострение на Донбассе: сепаратисты применили управляемые ракеты, есть жертвы и раненые

2019-11-08 10:13 735

КАРТА Обострение в ООС: сепаратисты более получаса обстреливали поселок на Донбассе

2019-11-06 13:45 1620

КАРТА В зоне ООС снова нарушен режим прекращения огня, ранен украинский солдат

2019-11-04 09:13 732

Еще новости в разделе "Украина"

фото Зеленский ночью осмотрел повреждения возвращенный Россией катеров и буксира

2019-11-21 09:40 192

КАРТА Сепаратисты Донбасса начали бить прицельно - ранены семеро солдат ВСУ

2019-11-21 09:13 174

Украинцам остановили выплаты больничных и декретных – Фонд соцстраха

2019-11-20 22:00 534

Морозы до минус 8: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

2019-11-20 20:30 531
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото Зеленский ночью осмотрел повреждения возвращенный Россией катеров и буксира 2019-11-21 09:40 192
КАРТА Сепаратисты Донбасса начали бить прицельно - ранены семеро солдат ВСУ 2019-11-21 09:13 174
Украинцам остановили выплаты больничных и декретных – Фонд соцстраха 2019-11-20 22:00 534
Морозы до минус 8: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни 2019-11-20 20:30 531

Лента

ПОЛНЫЙ СПИСОК 11:43 Что украли и разбили российские военные с украинских бронекатеров и буксира
фото 11:15 В Одессе запустили самый длинный трамвай в стране: три секции длинной в 31 метр
10:42 Сидклей уходит - Динамо продает бесполезного бразильского защитника
10:14 Созданный в РФ искусственный интеллект посоветовал людям срочно бежать из страны
фото 09:40 Зеленский ночью осмотрел повреждения возвращенный Россией катеров и буксира
КАРТА 09:13 Сепаратисты Донбасса начали бить прицельно - ранены семеро солдат ВСУ
08:39 Сегодня экс-спикера ВРУ Парубия допросят по делу о расстрелах на Майдане
08:12 Жозе Моуриньо вогзлавил тренерский штаб лондонского Тоттенхэма
22:00 Украинцам остановили выплаты больничных и декретных – Фонд соцстраха
21:30 Сборная Украины по итогам 2019 года вошла в десятку лучших команд континента