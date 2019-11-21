Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса начали бить прицельно - ранены семеро солдат ВСУ

2019-11-21 09:13 174

На Донбассе за сутки 20 ноября в результате обстрелов со стороны сепаратистов ранения получили семеро украинских военных из состава операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр ООС, украинская сторона дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым, но сепаратисты продолжали обстрелы.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - отметили в ООС.

Обстрелы велись в районе Березового, Пищевика, Талаковки, Марьинки, Пивденного, Гладосового, Новотошковского.