Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: мокрый снегопад и мороз до -11°C

2019-11-22 16:29 225

В ближайший уикенд в Украине ожидаются заморозки до -11 на востоке и мокрый снег на западе.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу, 23 ноября, в западных областях будет идти мокрый снег, дневная температура воздуха составит 0…+11 градусов, ночная +4…-4. В восточных областях осадки не предвидятся, здесь днем столбики термометров покажут -1…-3 градуса. Ночью ожидаются заморозки до -11 градусов. В центральном регионе синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду, температура воздуха днем +0...+2 градуса. На юге также без осадков, дневная температура  0…+7 градусов. На севере страны дневная температура воздуха составит 0…-3 градуса, ночная -5…-8.

В Киеве днем от 0 до +2 градусов и -5...-7 ночью.

В воскресенье, 24 ноября, осадков больше не ожидается, также немного повысится температура воздуха. На западе дневная температура воздуха составит 0…+11 градусов, ночная  +4…-3. В восточных областях осадки не предвидятся, здесь днем столбики термометров покажут +1…-2 градуса выше нуля. Ночью ожидаются заморозки до -9 градусов. В центральном регионе синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду, температура воздуха днем  0…+2 градуса.На юге также без осадков, дневная температура +0…+7 градусов. На севере страны дневная температура воздуха составит -1…+2 градуса, ночная -5…-8.

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