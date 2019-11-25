Сегодня в Украине будет холодно, но без осадков, передает Гидрометеоцентр.
На западе страны дневная температура воздуха +1...+10 градусов, ночью +1...-3. Холоднее всего будет в центральных и северных регионах - там столбик термометра днем опустится до -2, ночью – до -7 градусов.
На востоке дневная температура составит от 0...+2 градусов, ночью похолодает до -7. В южных областях Украины днем температура от 2 до +10 градусов.
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура от 0 до -2 градусов днем и -5...-7 ночью.