Украина КАРТА Прогноз погоды: в Украину пришли холода, ночью температура упадет до - 7°C

2019-11-25 12:43 132

Сегодня в Украине будет холодно, но без осадков, передает Гидрометеоцентр.

На западе страны дневная температура воздуха +1...+10 градусов, ночью +1...-3. Холоднее всего будет в центральных и северных регионах - там столбик термометра днем опустится до -2, ночью – до -7 градусов.

На востоке дневная температура составит от 0...+2 градусов, ночью похолодает до -7. В южных областях Украины днем температура от 2 до +10 градусов.

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура от 0 до -2 градусов днем и -5...-7 ночью.

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