Украина В Украине из-за скачка цен на бензин и дизтопливо подорожает проезд в маршрутках

2022-01-22 14:30

По мнению экспертов в феврале в Украине могут подскочить тарифы на проезд. А причиной этому станут новые цены на бензин, дизтопливо и автогаз.

Об этом пишет UBR.ua.

Так, во многих городах страны цены на проезд в общественном транспорте выросли весной 2021 года. В среднем за одну поездку пассажиры в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Мариуполе, Днепре, а также небольших городах платили по 10-12 гривен. Но такая стоимость может оказаться не пределом.

Как отметил директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, в феврале цены на бензин и дизтопливо могут вырасти до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр. Причинами он назвал рост доллара, цены на нефть и госрегулирование. Скорее всего, такие ценники на АЗС можно будет увидеть уже с 12 февраля. Но стоимость топлива будет расти в несколько этапов – с каждой публикацией предельных цен Минэкономики. Это значит, что повышение можно будет увидеть уже с 24 января.

"Следующее госрегулирование выйдет в понедельник, поскольку Минэкономики работает с задержками. И сразу мгновенно все ценники перерисуют на 2 грн вверх", – считает Леушкин.

Это значит, что стоимость бензинов и дизтоплива вырастет в среднем до 35 грн./л. Кроме того, если к середине февраля доллар подскочит до отметки 29 грн./долл., то ценники на эти виды топлива достигнут 40 грн./л, а автогаза – 25 грн./л.

Кроме удара по карманам рядовых украинцев, скажутся такие цены и на стоимости проезда. По мнению экспертов, тарифы в общественном транспорте подскочат до минимум 12-13 гривен.