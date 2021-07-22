Украина видео В Одессе после мощного ливня "утонула" маршрутка с людьми - на помощь прибыли спасатели

2021-07-22 16:20

 

В Одессе сильнейший ливень спровоцировал страшный потоп. На одной из дорог города даже утонула полная пассажиров маршрутка.

Об этом сообщает “Одесса INFO”.

Сегодня, 22 июля, на улице Черноморского Казачества в Суворовском районе Одессы утонула маршрутка с людьми. К счастью, пассажиров эвакуировали.

Номер маршрутки - 146. Спасать пассажиров прибыли пожарные. Также на видео видно, что на этой же улице утонули еще минимум две машины, виднеются только их крыши.

Напомним, в ночь на 22 июля в Одессе выпало более 80% месячной нормы осадков. Многие улицы затоплены, а "горожане не видели такого, пожалуй, с 2013 года". Затопило около 38 частных домов. Также поваленные деревья и разбросанные вещи. Более сотни домов осталось без света.

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видео В Одессе после мощного ливня "утонула" маршрутка с людьми - на помощь прибыли спасатели 2021-07-22 16:20