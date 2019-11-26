Детали Добкин пустил на колбасу зараженную сальмонеллой курятину

2019-11-26 15:01 135

На украинский рынок попала курятина, зараженная бактериями сальмонеллы. Ее отправили на переработку и сейчас на прилавках магазинов появились колбасные изделия с зараженной птицы.

У одного из украинских экспортеров курятины – «Владимир-Волынской птицефабрики» Саудовская Аравия не приняла крупную поставку товара - в ней нашли бактерии сальмонеллы.

Согласно законодательству такую продукцию нужно утилизировать. Но производитель не стал этого делать, чтобы не терять деньги, и мясо пошло на переработку для внутреннего рынка.

"Сальмонеллез - опасное инфекционное заболевание. В мясе и колбасных изделиях бактерии сальмонеллы могут сохраняться до четырех месяцев. Согласно санитарным требованиям, зараженное сальмонеллезом мясо подлежит утилизации. Я не знаю, чье это было решение - собственников, или менеджеров отвечающих за это направление, но зараженное мясо пошло на переработку", - сообщает анонимный источник изнутри компании.

Если проанализировать данные Государственной фискальной службы по экспорту мяса птицы, то по итогам января-июля крупнейшим покупателем украинской курятины была именно Саудовская Аравия, которая приобрела почти четверть всего украинского экспорта на сумму $90,2 млн. Однако, потом экспорт прекратился - в августе, сентябре и октябре Украина не продала своему крупнейшему покупателю ни килограмма курятины.

Списать это на плановое прекращение поставок на экспорт сложно, так как цены на курятину на украинском рынке с августа начали устойчиво снижаться. Если в июле цены на тушки бройлеров были на уровне 50 грн. за 1 кг, то по итогам октября они упали до 42 грн.

Ценовая тенденция на рынке и данные Государственной фискальной службы подтверждают слова источника - крупную партию действительно могли завернуть в Украину.

Интересно, пишет издание, что в период с 21 по 26 июля этого года в Украине находилась делегация госоргана Королевства Саудовской Аравии (КСА), который занимается контролем безопасности пищевых продуктов.

Миссия инспектировала украинские предприятия по производству мяса птицы и продуктов из него, которые утверждены на экспорт в Королевство.

Госпродпотребслужба сообщила, что первый день миссии был посвящен "замечаниям, предоставленным инспекторами Королевства Саудовской Аравии и рекомендациям по практическому применению этих требований при экспорте мяса птицы в Саудовскую Аравию", и "были предоставлены детальные разъяснения о сертификации продуктов для экспорта в КСА".

То есть украинским чиновникам объяснили, на что нужно обратить внимание при экспорте украинской продукции в эту страну. Очевидно, это было последнее предупреждение перед тем - как вернуть партию курятины назад в Украину.

Напомним, уже не впервые в продукции «Владимир-Волынской птицефабрики» обнаруживают опасные бактерии сальмонеллы.

В августе этого года украинку госпитализировали с диагнозом сальмонеллез после употребления разрекламированной курятины «Эпикур», которую производит «Владимир-Волынская птицефабрика» семьи Добкиных.

Подробнее ТУТ