Украина Тарифы: В Кабмине назвали точную дату, когда в 2020 году цены на газ взлетят

2020-01-03 10:11 3855

С мая 2020 года цены на газ для населения в Украине будут рыночными. Об этом заявил на брифинге, министр энергетики Алексей Оржель.

"Да, это будет полноценный рынок", - сказал Оржель.

При этом он заверил, что жители страны, которые не смогут платить рыночные тарифы, получат соответствующую поддержку от государства.

По словам министра, гарантированная цена на газ будет действовать до конца апреля.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин принял решение о фиксированной цене на газ. Украинцы могут подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Она гарантирует, что цены на газ в платежках будут на уровне 8 гривен за кубометр в течение отопительного периода.

Ранее стало известно, что уэе с нового года цены на газ для населения могут подняться до 12,9 гривен за куб.