Украина Нафтогаз установил годовой тариф на газ для населения - 7,96 гривен за кубометр

2021-04-26 10:41

НАК Нафтогаз установил годовой тариф на газ для населения в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки), сообщается на сайте компании. 

Также начали объявлять цены на год другие поставщики газа:

Компания YASNO (ДТЭК) установила годовой тариф в размере 10,5 грн/куб. м (с НДС и тарифом оператора ГТС).

Закарпатьеэнергосбыт и Волыньэлектросбыт - 7,98 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

ЭРУ Трейдинг - 10,5 грн/куб. м, а от ЭРУ Людям – 10,18 грн/куб. м.

Галнафтогаз - 10,99 грн/куб. м (с НДС).

Торговая электрическая компания (ТЭК, Киев) - 10,8 грн/куб.м с НДС, но без учета транспортировки.

При этом Черновецкая областная энергопоставляющая компания установила тариф в 13,5 грн/куб.м с НДС и транспортировкой.

Вместе с тем, крупнейший поставщик газа – компания ЙЕ Энергия Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом Твой Газсбыт, установили единый тариф для населения в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).

Напомним, на апрель поставщики газа в основном сохранили мартовские тарифы на газ в 6,99 грн за кубометр.

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