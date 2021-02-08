Украина Что будет с субсидиями и льготами в случае смены поставщика газа

2021-02-08 12:16

Минсоцполитики и "Нафтогаз" упростили процедуру смены поставщика газа для клиентов, которые получают субсидии или льготы. Теперь гражданам не нужно будет лично посещать Управления социальной защиты населения.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза",  субсидианты и льготники могут беспрепятственно сменить поставщика газа и получить более выгодную цену на ресурс на рынке, что особенно важно для уязвимых слоев населения.

Также управления соцзащиты населения не должны требовать дополнительного подтверждения или справок о смене поставщика. Это никак не повлияет на льготы и субсидии, которые начислялись клиенту до этого.

Процедура написания заявки и набор документов не отличаются от общих процедур смены газоснабжающей компании. При подаче заявки клиент лишь должен указать наличие льгот или субсидий.

Стоит понимать, что газ для субсидиантов и льготников – это также экономия для госбюджета. В результате перехода клиентов к поставщику с более низкими ценами государственные расходы на оплату субсидий уменьшаются.

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