Детали Судья Чванкин в стране крадунов

2019-12-05 20:24 153

Мы живем в особой стране. Еще во времена президентства Кучмы и Ющенко дипломатическая служба США окрестила государственное устройство Украины клептократией, или, попросту говоря, «властью воров». При этом главные воры в нашем государстве, как выясняется, – судьи, призванные отстаивать верховенство права.

Именно такой вывод напрашивается из сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), вызвавшего большой резонанс в обществе. «Из 200 переданных в суд дел в отношении чиновников почти каждое четвертое касается действий судей», – сообщила пресс-служба Бюро. При этом посетовав, что «за год ни по одному из дел против коррупционеров не вынесено решение».

Если уж такая влиятельная организация жалуется, что на коррупционеров нельзя найти управу, что говорить о простых гражданах?

Они годами безуспешно пытаются добиться правды, обивая пороги судов. Не могут ее найти даже общественные организации, обличающие судебную власть и отдельных ее представителей.

За примерами далеко ходить не надо. На слуху противостояние общественников из «Стоп коррупции» (а также других активистов) и главы Киевского суда города Одессы Сергея Чваникина.

Человек это, надо отдать ему должное, изобретательный. Чего стоит только его инициатива по организации в Киевском суде Одессы круглого стола «Пути улучшения коммуникации судебной власти с общественностью», на котором Чванкин заявил, что «уровень коррупции в украинских судах не выше и не ниже, чем в других государственных органах». Кажется, это именно тот случай, когда, как сказал бы поэт, «цинизм доходит до грации».



Впрочем, как бы ни стремился судья отлакировать действительность, некоторые факты от общественности ему скрыть не удалось.



В частности, стало известно о том, что теща судьи Елена Михайловна приобрела садовый/дачный (как указано в декларации судьи) домик площадью 336, 6 м2. То есть размером в небольшой супермаркет. Пикантность ситуации в том, что Елена Михайловна – обычный школьный учитель украинского языка в ПГТ Овидиополь, и денег лопатой не гребет.



В недавнем интервью, дружно подхваченном интернет-сайтами, принадлежащими Сергею Чванкину, судья ограничился тем, что сказал: «это дом, который я указал в своей декларации. Он принадлежит родителям моей супруги, и мы в нем проживаем». Однако умолчал о том, как скромной труженице народного образования удалось скопить миллион долларов (приблизительно в такую сумму оценивают строение одесские риэлторы) на помпезное жилище.



Увлечение семьи Чванкина квадратными метрами настолько явно не соответствовало официальным доходам, что на это обратили внимание активисты из «Стоп коррупции», а также одесские общественники (хотя в недавнем интервью, опубликованном в сети, судья утверждает, что претензии к нему – исключительно у столичных организаций). Активисты отправили сообщение о возможном факте коррупции в Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с требованием выяснить, не записал ли Чванкин на тещу свою собственность.



Немалое удивление у общественников вызвал и тот факт, что Чванкин вместе с женой являются собственниками двух парковочных мест – на 16 и 13,8 кв. м, при том, что никакие средства передвижения в их декларациях не указаны.



Пока Национальное агентство по предупреждению коррупции вело проверки электронных деклараций, представленных судьей Киевского районного суда Одессы за 2015-2017 годы, активисты «Стоп коррупции» наведались в гости к судье. Журналистке Асе Глуцкой удалось снять тот самый «маеток» Чванкина.

О том, что после этого случилось с Асей Глуцкой, на своей странице в Facebook рассказал основатель общественной организации «Стоп коррупции» Роман Бочкала – журналист-расследователь, входящий в состав Совета общественного контроля НАБУ.

«Продолжая разоблачать мошенников в мантиях, Ася отправилась вчера в Одессу. Ей удалось выяснить адрес поместья одиозного судьи Чванкина, стоимостью примерно $1 млн. Отсняв виллу, съемочная группа поехала в Киевский райсуд, которым руководит Чванкин. Там уже ждали. Подъехал бус c титушками и убитая «копейка». Молодчики обступили авто журналистов после чего дали команду водителю «жигулей» врезаться в бок машины съемочной группы. Все это сопровождалось запугиванием. Титушки также назвали отель и номера, в которых жили мои коллеги. Важно. Это были те же отморозки, которые «защищали» Чванкина от журналистов полгода назад. Заказчик очевиден. Чванкин очень тщательно прятал свою виллу. Даже изменил нумерацию домов, чтобы НАПК не смогло установить адрес во время проверки».



Отметив дикость происходящего, Бочкала потребовал справедливого досудебного расследования.



Однако ни НАПК, ни одесской полиции не удалось уличить судью в совершении противоправных действий. О чем сам Чванкин не без гордости сообщил в интервью. Больше того: недавно он начал атаку на журналистов, добиваясь опровержения опубликованной в СМИ информации о его деяниях.



Вы спросите, как такое возможно? Да так же, как возможна власть воров в стране, признанной самой коррумпированной в мире.



Два года общественники сообщают о фактах коррупции в Киевском суде Одессы, доносят эту информацию до СМИ, проводят митинги, чтобы помешать судье Чванкину занять очередное «хлебное» место. Без необходимого эффекта.



Тем не менее, ситуация в Украине меняется. С сентября начал работу Высший антикоррупционный суд – по каждому из направленных НАБУ и САП в судебные инстанции дел, наконец, начали выносить резонансные решения. На слуху производства в отношении Романа Насирова, Андрея Садового, Виктории Лисничей.



Председатель правления «Всеукраинского народного совета противодействия коррупции и общественной экспертизы власти» Анатолий Будник отметил, что доказательства коррупционной деятельности Чванкина переданы в НАБУ и ГБР, которые уже открыли уголовные производства.



Есть надежда, что с коррупционерами в нашей стране все-таки разберутся. Тем более, что в ситуации со Чванкиным во время пресс-марафона Президента 10 октября в присутствии всех СМИ обещал разобраться сам президент Владимир Зеленский.