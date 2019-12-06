Украина КАРТА Прогноз погоды: днем тепло и солнечно, к ночи похолодает до -11°C

2019-12-06 10:14 99

Сегодня по всей территории Украины ожидается переменная облачность, температура воздуха днем поднимется до +9 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр, на западе без осадков, дневная температура воздуха +4...+7 градусов днем и -2...-11 ночью. В центральных регионах днем будет +2...+6 и -1...-4 ночью. На юге столбик термометра покажет +6...+9 днем и -1...+1 ночью. На востоке дневная температура составит от +3...+6 градусов, ночью похолодает до -4. В северных областях Украины днем температура от +3 до +5 градусов.

В Киеве 6 декабря осадков также не будет, температура от +2 до +4 градуса днем, -1...-3 градусов ночью.