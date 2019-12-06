Украина КАРТА Прогноз погоды: днем тепло и солнечно, к ночи похолодает до -11°C

2019-12-06 10:14 99

Сегодня по всей территории Украины ожидается переменная облачность, температура воздуха днем поднимется до +9 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр, на западе без осадков, дневная температура воздуха +4...+7 градусов днем и -2...-11 ночью. В центральных регионах днем будет +2...+6 и -1...-4 ночью. На юге столбик термометра покажет +6...+9 днем и -1...+1 ночью. На востоке дневная температура составит от +3...+6 градусов, ночью похолодает до -4. В северных областях Украины днем температура от +3 до +5 градусов.

В Киеве 6 декабря осадков также не будет, температура от +2 до +4 градуса днем, -1...-3 градусов ночью.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Сегодня снова частично перекрыли движение по Северному мосту Киева

2019-12-06 10:39 66

Судья Чванкин в стране крадунов

2019-12-05 20:24 462

Льготников в Украине ждет повальная проверка: кого заставят вернуть деньги

2019-12-05 18:30 5292

В Украине отменили долгосрочное планирование ремонта дорог

2019-12-05 15:46 306

Еще новости в разделе "Украина"

Глава МИД Вадим Пристайко раскрыл детали переговоров "нормандской четверки"

2019-12-06 11:12 360

КАРТА Сегодня снова частично перекрыли движение по Северному мосту Киева

2019-12-06 10:39 66

КАРТА Прогноз погоды: днем тепло и солнечно, к ночи похолодает до -11°C

2019-12-06 10:14 99

Монобольшинство поддержало новые поблажки для "евробляхеров"

2019-12-05 22:00 1116
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Глава МИД Вадим Пристайко раскрыл детали переговоров "нормандской четверки" 2019-12-06 11:12 360
КАРТА Сегодня снова частично перекрыли движение по Северному мосту Киева 2019-12-06 10:39 66
КАРТА Прогноз погоды: днем тепло и солнечно, к ночи похолодает до -11°C 2019-12-06 10:14 99
Монобольшинство поддержало новые поблажки для "евробляхеров" 2019-12-05 22:00 1116

Лента

11:12 Глава МИД Вадим Пристайко раскрыл детали переговоров "нормандской четверки"
КАРТА 10:39 Сегодня снова частично перекрыли движение по Северному мосту Киева
КАРТА 10:14 Прогноз погоды: днем тепло и солнечно, к ночи похолодает до -11°C
09:40 План работы Рады: вопросы Милованову и легализация преступных доходов
09:11 Instagram вводит ограничения по возрасту - кому запретят вход в аккаунт
08:32 В США пришли к выводу, что данных для импичмента президента уже достаточно
22:00 Монобольшинство поддержало новые поблажки для "евробляхеров"
21:30 Некомфортный период: синоптик предупредила украинцев об опасности
21:00 Готовы изменить Конституцию: у Зеленского сделали громкое заявление по переговорам в Париже
20:30 Доллар на "дне": опубликован свежий официальный курс