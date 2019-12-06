Кредит - весьма досадная вещь, особенно если он... чужой. В последнее время коллекторы часто стали донимать людей назойливыми звонками по поводу неизвестных им долгов. Как избавиться от надоедливых сообщений и, самое главное, - почему же они поступают вам? Журналисты разбирались, что нужно делать в непростой ситуации.

Для начала следует разобраться, с какой целью вам звонят коллекторы. В определенных случаях они имеют полное право напоминать вам о чужом долге. Так, если вы действительно выступали поручителем своего знакомого или родственника по кредиту, сообщения с напоминаниями о задолженности могут обезопасить вас от серьезных проблем.

Однако, если вы не знаете человека, то следует предпринять особые меры. Мы расскажем вам о них подробней.

Проанализируйте информацию

После того, как вы выяснили все детали, а именно: от какой организации вам звонят, имя кредитора и как вы с ним финансово связаны, следует обдумать полученную информацию. Вы также можете попросить прислать вам на почту документ, который подтверждает ваши обязательства.

Кроме того, если вы сомневаетесь в полномочиях человека, который вам звонит, можно попросить его прислать документ, который подтверждает право общаться от имени кредитора.

ВАЖНО: будет лучше, если вы запишите телефонный разговор, таким образом у вас будет безоговорочное доказательство. Ведь часто коллекторы позволяют себе вести диалог не в самой лучшей форме, прибегая к вымогательствам.

Свяжитесь с коллектором

Если сам должник вам не знаком и не выходит на связь, направьте в коллекторскую компанию и кредитору заявление: потребуйте исключить ваш номер из базы и прекратить звонки по чужой задолженности.

ВАЖНО: запомните, что коллекторы не имеют права сообщать о задолженности третьим лицам, если должник не давал на это письменного разрешения. Таким образом, они могут нарушать закон.

Итак, кому же жаловаться в данной ситуации?

В первую очередь, из-за неправомерного отношения к вам, хамства и вымогательств со стороны звонящих, вы смело можете обратиться в полицию. Кроме того, также можно поручить процесс работы с коллекторами юристам. Безусловно, это повлечет дополнительные затраты, но в ряде случаев это будет единственным эффективным методом.