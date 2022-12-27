ВОЙНА В Украине В Пентагоне угрожают физическим устранением путина, - лавров

2022-12-27 18:30

 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "неназванные официальные лица" в Министерстве обороны США угрожают физическим устранением российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом он заявил в интервью "ТАСС".

"Дальше, чем другие, пошли в Вашингтоне: там какие-то неназванные официальные лица из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавительный удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, у этого кто-то есть очень" хорошо подумать о возможных последствиях таких планов", – сказал глава МИД.

Лавров не стал уточнять, чьи слова он имел в виду. Вероятно, министр ссылался на сентябрьскую статью Newsweek, в которой неназванные военные источники заявили, что варианты ответа на применение РФ ядерного оружия в Украине включают в себя "обезглавительный удар", который позволит "убить Путина в самом сердце Кремля".

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