ВОЙНА В Украине "Почти по всей Украине": 20 кораблей и подводных лодок угрожают гражданам ракетными обстрелами

2022-04-24 19:00

 

Оккупанты проводят раскрытие надводной обстановки, воздушную разведку.

20 кораблей и подводных лодок русских оккупантов в Черном море угрожают Украине ракетными обстрелами. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Среди замеченных кораблей есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр», сообщают в сводке.

«Блокируя судоходство, проводя обнаружение надводной обстановки и воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины», – сообщает оперативное командование.

В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр». Также оккупанты проводят раскрытие надводной обстановки, воздушную разведку и несут угрозу ракетного удара почти по всей Украине.

 

 

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