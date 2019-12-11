Украина КАРТА Прогноз погоды : сегодня днем облачно и тепло, но к ночи приморозит

2019-12-11 12:14 102

Сегодня, 11 декабря, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях ожидаются дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, на западе температура днем колеблется в пределах +1…+4, а ночью 0…-1.

На всей остальной территории Украины солнечно и немного ветрено. Температура в южных регионах днем составит от +3 до +7, а ночью - от +1 до +5 градусов. На востоке страны дневная амплитуда температур составит +1…+4, а ночная -1…+3. В центральных областях днем от +3 до +5, а ночью от -2 до +2. На севере днем температура составит +2…+4, а ночью -2…+1. В Киеве сегодня +1...+3 днем и -1...+3 ночью.

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