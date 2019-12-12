Политика Кто заказчик убийства Шеремета: Зеленский сделал экстренное заявление

2019-12-12 21:00 960

 

Президент подчеркнул, что ему очень не хочется, чтобы все это дело было «сериалом»…

Владимир Зеленский прокомментировал результаты расследования дела об убийстве Павла Шеремета

Так в ходе брифинга по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета президент Украины Владимир Зеленский сделает акцент на заказчике:

«Но есть еще один вопрос - кто заказчик. Я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз. Это будет… я очень хочу верить, что это уже будет третья, последняя встреча по поводу этого громкого дела, убийства Павла Шеремета»,- сказал Владимир Зеленский.

В ходе брифинга гарант также добавил, что ему не хочется, чтобы это было таким «сериалом»:

«...Как мы говорили - для нас это очень приоритетное дело. К сожалению, таких дел в стране еще много...», - добавил он.

 

Напомним, Нацполиция Украины задержала фигурантов дела об убийстве известного журналиста Павла Шеремета. Глава МВД Арсен Аваков написал в своем посте написал о том, что Нацполиция с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета:

«Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!» - написал министр внутренних дел.

Также стало известно имя одного из подозреваемых, им оказался известный музыкант – тот сам написал о подозрении также в сети. Так боец ССО, музыкант и лидер группы «Рифмастер» Андрей Антоненко написал, что его подозревают в убийсве Шеремета.

 Более того, стали всплывать и другие имена подозреваемых. Оперуполномоченные задержали известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко. Об этом в Facebook написал адвокат Влад Добош. По его словам, женщине инкриминируют "умышленное убийство".

Информация также появилась на персональной странице Юлии.

 

Также появилась информация о третьем подозреваемом Петре Киян, он доброволец, пишет в сети Богдан Аминов:

 «...Есть еще подозреваемые. Сейчас проходят обыски», - отмечает автор публикации. Задержали и бывшую АТОшницу - сейчас контрактника - Яну Дугарь. Следствие озвучило данные о том, что та, в частности, вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

Глава Нацполиции заявил, что основной версией причины убийства журналиста Шеремета является дестабилизация ситуации на Украине.

Напомним, в рамках расследования было обнародовано видео – на нем присутствует пара, мужчина и женщина, которые организовали подрыв авто, где находился журналист.

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