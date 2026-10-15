Спорт 29-річний лідер Наполі Скот Мактоміней повернувся до тренувань після операції на серці

2026-10-15 14:37

Тренерський склад Наполі найближчим часом зможе сподіватися на півзахисника Скота Мактомінея, у якого раніше виникли проблеми з серцем.

Як повідомляє офіційний сайт неаполітанського клубу, 29-річний гравець пройшов нові медичні обстеження, які підтвердили його готовність повернутися на поле.

Існує інформація, що шотландський хавбек уже відновив тренування в основній групі.

Нагадаємо, що на початку вересня футболіст успішно переніс операцію на серці після того, як була виявлена легка доброякісна аритмія.

Як відомо, у цьому сезоні Мактоміней встиг зіграти два матчі за Наполі. У минулому сезоні шотландець провів 44 ігри у всіх турнірах, забив 14 голів і зробив чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що форвард Наполі емоційно відреагував на хвилю шквальної критики щодо своєї гри в Італії, закликавши не квапитися з висновками.

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