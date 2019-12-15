Украина КАРТА Сегодня в Украине сухо и солнечно, температура поднимется до +12°C

2019-12-16 10:41 168

Сегодня в стране ожидается переменная облачность, без осадков и достаточно теплая плюсовая погода.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Украины, в восточных и северных регионах 16 декабря температура воздуха днем будет достигать +5…+7 градусов, а ночью +1…+3.

На западе днем воздух прогреется до +7…+11, а ночью до +1…+4. В центре средняя дневная температура составит +6…+9, а ночью +1…+3. На юге днем +9…+12, ночью +1…+4. В Киеве неделя также начнется без осадков. Температура днем будет колебаться в пределах +7…+9, а ночью +1…+3.