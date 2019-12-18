Украина Выживший при обрушении горящего колледжа в Одессе раскрыл детали ЧП

2019-12-18 15:13 177

Командир пожарно-спасательного отделения, сержант службы гражданской защиты населения Артем Щербаков рассказал о пожаре в Одессе.

Как передает Радио Свобода, он встретит Новый год еще на больничной койке, среди многочисленных травм, которые получил мужчина, перелом костей таза. Реабилитация, как сказали медики, будет длительной.

По словам мужчины, он работает спасателем с 2008 года, но пожар на Троицкой – самый ужасный на его памяти.

"Многое усложняло нашу работу в колледже: почти четырехметровый высота потолков в здании, узкие запутанные коридоры, значительная площадь распространенности огня, сильное задымление помещений. Люди кричали из окон, махали, а среди дыма их не было видно. Арка во дворе колледжа невысокая, спецтехнике не сразу удалось заехать. Чтобы попасть на пятый этаж, кроме трехколенной лестницы были вынуждены использовать еще и штурмовую", – рассказал Артем.

Спасатели, по словам Артема, прибыли на место пожара за 3-4 минуты после сообщения. Мужчина вместе со своими коллегами бросился на помощь людям, но и сам пострадал.

"Из-за обрушения – только я поднялся на последнюю ступеньку перед площадкой на втором этаже, хотел сменить своего коллегу... Казалось, рухнуло все и вся, камни летели отовсюду", – поделился со своими воспоминаниями пожарный.

Отметим, что первые дни после пожара Артем Щербаков провел в реанимационном отделении, а потом его перевели в палату нейрохирургического отделения. Тут он еще немало времени проведет, лежа в одном положении.