Украина фото В Одессе опознали всех жертв пожара в колледже экономики и права

2019-12-26 10:14 186

В Одессе опознали всех жертв в результате пожара в колледже на улице Троицкой. Последним стал директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.

"Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова", – сообщает Думская.

В Институте морской биологии НАН Украины подтвердили информацию о смерти Бориса Александрова. В сообщении подчеркивается, что он был ученым с мировым именем.

"За свою жизнь Борис Александров написал более 200 монографий и статей, был членом девяти научных обществ и редколлегий научных журналов, лауреатом государственной премии по науке и технике Украины", – рассказали в институте.

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Александров более 10 лет он возглавлял экспертную группу по сохранению биологического разнообразия в Комиссии по защите Черного моря от загрязнения (BSC).

Напомним, в результате пожара в одесском колледже погибли 16 человек, еще 30 пострадали.