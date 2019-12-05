Украина Известна вероятная причина масштабного пожара в колледже Одессы

2019-12-05 09:44 213

Возможная причина возгорания колледжа в Одессе - сломанный удлинитель. По предварительной информации пожар начался на третьем этаже здания, заявил глава одесской облгосадминистрации Максим Куцый в своем Facebook.

Подробности об удлинителе Куцый предоставил со ссылкой на ГСЧС. Он добавил, что спасательные работы продолжаются, а также подтвердил информацию о 29 пострадавших в результате инцидента и уточнил, что погибшая девушка родилась в 2003 году. Куцый отметил, что пострадавшим сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь.

ФОТО: ПОЖАР В ОДЕССКОМ КОЛЛЕДЖЕ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

"Утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции среди завалов", - написал чиновник.

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