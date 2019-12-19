Украина КАРТА Прогноз погоды : сегодня в Украине ясно, солнечно и тепло до +12°C

2019-12-19 12:15 126

На 19 декабря синоптики прогнозируют в Украине солнечную погоду без осадков и морозов.

На западе сегодня средняя температура воздуха днем составит +8…+12, ночью +2…+5. На севере температура будет колебаться от +5 до +7 днем и от +2 до +4 ночью. В центральных регионах днем в среднем +5…+8, а ночью +2…+6. На востоке днем ожидается +5…+8, ночью +2…+5. На юге Украины температурный режим будет колебаться в пределах +9…+12 днем и +1…+6 ночью.

В Киеве сегодня прогнозируют среднюю дневную температуру +6…+8, ночную +4…+6.