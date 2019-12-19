Украина КАРТА Прогноз погоды : сегодня в Украине ясно, солнечно и тепло до +12°C

2019-12-19 12:15 126

На 19 декабря синоптики прогнозируют  в Украине солнечную погоду без осадков и морозов.

На западе сегодня средняя температура воздуха днем составит +8…+12,  ночью +2…+5. На севере температура будет колебаться от +5 до +7 днем и от +2 до +4 ночью. В центральных регионах днем в среднем +5…+8, а ночью +2…+6. На востоке днем ожидается +5…+8, ночью +2…+5. На юге Украины температурный режим будет колебаться в пределах +9…+12 днем и +1…+6 ночью.

В Киеве сегодня прогнозируют среднюю дневную температуру +6…+8, ночную +4…+6. 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Протесты в Киеве: Полиция третий день усиленно охраняет правительственный квартал

2019-12-19 13:16 108

В начале 2020 года в Киев прилетит госсекретарь США Майк Помпео

2019-12-19 11:42 159

Как могут взлететь тарифы на газ в 2020 году в случае остановки транзита

2019-12-19 08:11 285

Доллар по 23,40 и ниже: что с рынком

2019-12-18 21:00 444

Еще новости в разделе "Украина"

Как празднуют День Святого Николая в Украине и за рубежом - приметы и подарки

2019-12-19 13:44 81

Протесты в Киеве: Полиция третий день усиленно охраняет правительственный квартал

2019-12-19 13:16 108

КАРТА Прогноз погоды : сегодня в Украине ясно, солнечно и тепло до +12°C

2019-12-19 12:15 126

КАРТА Ситуация на Донбассе: обстреляны Марьинка и Водяное, ранен солдат ВСУ

2019-12-19 11:14 168
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Как празднуют День Святого Николая в Украине и за рубежом - приметы и подарки 2019-12-19 13:44 81
Протесты в Киеве: Полиция третий день усиленно охраняет правительственный квартал 2019-12-19 13:16 108
КАРТА Прогноз погоды : сегодня в Украине ясно, солнечно и тепло до +12°C 2019-12-19 12:15 126
КАРТА Ситуация на Донбассе: обстреляны Марьинка и Водяное, ранен солдат ВСУ 2019-12-19 11:14 168

Лента

13:44 Как празднуют День Святого Николая в Украине и за рубежом - приметы и подарки
13:16 Протесты в Киеве: Полиция третий день усиленно охраняет правительственный квартал
12:43 Хакими установил рекорд скорости в чемпионате Германии - 36,2 км/ч
КАРТА 12:15 Прогноз погоды : сегодня в Украине ясно, солнечно и тепло до +12°C
11:42 В начале 2020 года в Киев прилетит госсекретарь США Майк Помпео
КАРТА 11:14 Ситуация на Донбассе: обстреляны Марьинка и Водяное, ранен солдат ВСУ
10:41 Сегодня День Святого Николая: история, традиции, запреты и советы укранцам
10:13 Конгресс США тайно проголосовал за импичмент Дональда Трампа
09:39 Битва вирусов: ученые сделали невероятное открытие о гриппе и простуде
09:12 В СБУ признали фейковые новости угрозой нацбезопасности страны